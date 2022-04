Zondag in 'Podium Witteman': Lisa Batiashvili & Pynarello

Paul Witteman ontvangt zondag violist Lisa Batiashvili, pianist Nino Gvetadze, Pynarello, Basily Gipsy Band en pianist Carter Muller.

De Georgische violist Lisa Batiashvili is een echte wereldster. Zij is in Nederland voor een concert en wil in 'Podium Witteman' graag haar betrokkenheid komen tonen met het lot van de mensen in de Oekraïne. Lisa is als tiener uit angst voor een dreigende burgeroorlog met haar ouders naar Duitsland gevlucht. Samen met de Georgisch/Nederlandse pianist Nino Gvetadze speelt ze het lied Beau soir van Claude Debussy en de Dans van de Ridders uit het ballet Romeo en Julia, van de in de Oekraïne geboren Sergej Prokofjev.

Rebellencollectief Pynarello gaat op tournee met een passieprogramma. Pynarello speelt daarin onder meer een bijzondere bewerking van het openingskoor van Bachs Johannes-Passion. Orgel en klavecimbel zijn vervangen door bandoneon en harp en het koor bestaat uit slechts vier zangers: sopraan Karin Timmerman, alt Caroline Cartens, tenor Peter Gijsbertsen en bariton Mattijs van de Woerd.

Pauls Jonge Held is de veelbelovende Amerikaans/Nederlandse pianist Carter Muller. De 20-jarige studeert momenteel in Zürich bij de befaamde pianist Till Fellner en eind april treedt hij op in het Naarden International Piano Festival. Een mooi moment om zich voor te stellen in 'Podium Witteman'. Carter Muller speelt een deel uit het prachtige Variations sérieuses van Felix Mendelssohn.

Floris vertelt over de rijke muziekcultuur van de Nederlandse Sinti. Hij heeft daarvoor het Basily Gipsy Band uitgenodigd – een swingende jazzgroep die nog met de beroemde Franse violist Stéphane Grapelli heeft gespeeld. In Podium Witteman speelt de band het uitbundige Gipsy Wedding.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het over het strijkkwartet. Wat zijn de mooiste, belangrijkste en vreemdste strijkkwartetten ooit geschreven? Floris Kortie gaat in gesprek met Robin de Bruijn, voormalig programmeur van de Strijkkwartet Biënnale en nu van De Doelen, en Margot Kolodziej, primarius van het ADAM Quartet. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 10 april om 18.15 uur bij de NTR op NPO 2.