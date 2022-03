Zondag in 'Podium Witteman': Jeanine De Bique & Daria van den Bercken, Diana Tishchenko & Anna Fedorova

Paul Witteman ontvangt sopraan Jeanine De Bique, pianist Daria van den Bercken, violist Diana Tishchenko & pianist Anna Fedorova, pianist Aaron Wajnberg, Holland Baroque, en het Fibonacci Kwartet.

De verschrikkingen van de Russische invasie van Oekraïne hebben de wereld in zijn greep. De in Nederland woonachtige Oekraïense pianist Anna Fedorova organiseert zondagavond met bevriende musici een benefietconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Even voor dat concert speelt ze in 'Podium Witteman' met violist Diana Tishchenko het bewogen 'Melody' van Myroslav Skoryk.

De Trinidese sopraan Jeanine De Bique maakt internationaal furore bij alle grote operahuizen. De vakbladen staan er vol van. En haar nieuwe album 'Mirrors' met barokaria’s is ook heel goed ontvangen. Het album vormt een mooie gelegenheid om haar voor te stellen aan het grote publiek! Samen met pianist Aaron Wajnberg zingt De Bique een klassiek lied, en na haar interview een aria uit de opera 'Deidamia' van Händel, begeleid door Holland Baroque!

Pianist Daria van den Bercken heeft een nieuw album gemaakt met stukken die geïnspireerd zijn op het romantische idee van de natuur. Niet alleen de schoonheid van de natuur, maar ook het angstaanjagende of ontzagwekkende. Daria laat die eeuwenlange fascinatie met de natuur horen in stukken van François Couperin (17de eeuw) en Sergej Rachmaninov (20ste eeuw).

Pauls Jonge Helden zijn deze keer de vier leden van het Fibonacci Quartet - een jong internationaal strijkkwartet met als thuisbasis Londen. De Nederlandse Luna de Mol is een van de violisten. Het Fibonacci Quartet is verbonden aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie en won onlangs de eerste prijs van de Triomphe de l'Art Competition in Brussel. In 'Podium Witteman' spelen de jonge helden een deel uit Strijkkwartet nr. 1 van Leoš Janaček.

Mike Boddé heeft een bijzonder plan opgevat. Hij wil een eigen Mis gaan componeren. En dan geen doorsnee katholieke Mis, maar een persoonlijk werk met een spirituele lading. In 'Podium Witteman' presenteert hij het eerste deel: het Credo, maar dan anders.

Floris Kortie heeft het ensemble Släpstick (voorheen de Wereldband) uitgenodigd en hij wil het graag over de hoogtijdagen van de slapstick hebben: de 'Roaring Twenties'. In die tijd brachten de helden van het witte doek, zoals Charlie Chaplin, Buster Keaton en The Marx Brothers, de fysieke grappen en grollen tot een ongeëvenaard hoog niveau. En daarbij speelde muziek vaak een onmisbare rol.

Wat moet er achter de schermen allemaal gedaan worden om een goed concert neer te zetten? In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris Kortie hierover in gesprek met twee toneelmeesters van de klassieke muziek: Jan Ummels, orkestbode van het Koninklijk Concertgebouworkest, en Laura Jonker, producer en stagemanager voor tal van klassieke gezelschappen. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 6 maart van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.