Zondag in 'Podium Witteman': Janine Jansen

Paul Witteman ontvangt meesterviolist Janine Jansen, klavecinist David Jansen, Amsterdam Sinfonietta, mezzosopraan Fee Suzanne de Ruiter, Ensemble Music Stages, gambist Robert Smith, barokgitarist Adrían van der Spoel, contrabassist James Oesi en multi-instrumentalist Alvaro Pinto Lyon.

Op 12 september komt 'Podium Witteman' weer live vanuit De Hallen met niemand minder dan de wereldberoemde meesterviolist Janine Jansen! Samen met haar broer David Jansen op klavecimbel en strijkorkest Amsterdam Sinfonietta speelt ze een van haar favoriete werken: 'De Vierjaargetijden' van Antonio Vivaldi. En speciaal voor 'Podium Witteman' speelt Janine ook 'Mélodie', een deel uit 'Souvenir d'un lieu cher' van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Dit stuk staat ook op Janine’s kersverse album waarop ze te horen is op maar liefst 12 verschillende Stradivari-violen.

Natuurlijk begint weer elke uitzending met een van Pauls Jonge Helden. Deze week is dat zangeres Fee Suzanne de Ruiter. Zij zong deze zomer in Italié in een productie van de opera 'Le nozze di Figaro' van Mozart. In 'Podium Witteman' zingt ze een van de bekendste aria's uit dat werk: 'Voi, che sapete', begeleid door Ensemble Music Stages.

Nu het concertleven weer op gang komt hoopt Floris Kortie dat de zalen weer vol komen te zitten. Hij blikt vooruit op het nieuwe seizoen en geeft een aantal gouden tips. Als voorproefje neemt hij een bijzonder ensemble mee dat barokmuziek mengt met heavy metal: gambist Robert Smith, barokgitarist Adrían van der Spoel, contrabassist James Oesi en multi-instrumentalist Alvaro Pinto Lyon spelen 'Dido's Torment', een eigen versie van 'Dido's Lament' van Henry Purcell.

Mike Boddé zag in 1986 op een regenachtige middag in een bioscoop in New York de film 'Round Midnight', die verhaalt over de jazzscene in Parijs van de jaren '50. Mike werd zo gegrepen door de filmmuziek van jazzicoon Herbie Hancock dat hij daar een eigen bewerking van maakte.

In 'Podium Witteman Extra' zie je de film 'Falling for Stradivari' van Gerald Fox, waarin Janine Jansen wordt gevolgd terwijl ze een album opneemt met 12 van de meest bijzondere violen van de legendarische instrumentenbouwer Antonio Stradivari. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

In de 'Podium Witteman Podcast' praat Floris Kortie met vioolbouwer Jaap Bolink en violiste Myrthe Blom over het geheim van de klank van de legendarische violen van Antonio Stradivari (1644-1737). De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman', zondag 12 september van 18.20 tot 19.20 uur op NPO 2.