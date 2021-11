Zondag in 'Podium Witteman': Harriet Krijgh & Magda Amara

Paul Witteman ontvangt cellist Harriet Krijgh en pianist Magda Amara, Wishful Singing & organist Aart Bergwerff, Aruán Ortiz Ensemble, en Black Pencil.

Het nieuwe album van cellist Harriet Krijgh heet 'Silent Dreams'. Daarop speelt ze samen met pianist Magda Amara een persoonlijke keuze van Duitse, Franse en Russische liederen. De liedkunst ligt haar na aan het hart. Ze zegt: 'Mijn grootmoeder had een grote liefde voor kunst, maar vooral voor muziek. Zij heeft mij die prachtige Duitse liederen al aan mijn bedrand voorgezongen.' In 'Podium Witteman' kijken we uit naar haar mooie spel!

De dames van het vocaal ensemble Wishful Singing hebben een programma ontwikkeld voor mensen die aan long covid lijden. Want veel zingen met de juiste ademhaling kan de klachten verlichten. In 'Podium Witteman' vertellen ze erover en zingen ze een mooie bewerking van Aart Bergwerff (orgel) van Canto Ostinato van Simeon ten Holt.

Pauls Jonge Held is violist Pieter Streefkerk. Pieter is 13 jaar en studeert aan de Academie Muzikaal Talent in Utrecht. Hij was eerste prijswinnaar van het Britten Vioolconcours en soleerde afgelopen zomer met het Concertgebouw Kamerorkest. Samen met pianist Pieter Sluijs speelt hij een sonate van Niccolò Paganini.

De internationaal geroemde Cubaanse pianist Aruán Ortiz heeft op verzoek van de Flamenco Biënnale Nederland een uniek ensemble samengesteld, waarmee hij een avontuurlijke muzikale mix brengt van flamenco en wervelende (Afro)Cubaanse ritmes.

Floris Kortie vertelt het verhaal van een manuscript dat is teruggevonden in de muur van een Transsylvanisch klooster. Het gaat om een enorme verzameling van waarin volks danswijsjes tussen de kerkelijke mismuziek staat. Het ensemble Black Pencil brengt de muziek tot leven.

Deze week laat de 'Podium Witteman Podcast' zich inspireren door de klimaattop in Glasgow. Floris Kortie gaat in gesprek met presentator Beitske de Jong en fagottist Bram van Sambeek over welke rol muziek kan spelen in het klimaatdebat. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' ziet u een reportage over The Uncertain Four Seasons, een project van mediakunstenaar Tim Devine en componist Hugh Crosthwaite, waarin de muziek van Vivaldi digitaal wordt bewerkt met behulp van data over klimaatverandering. De Nederlandse versie wordt gespeeld door het Radio Filharmonisch Orkest en van commentaar voorzien door ruimtevaarder André Kuipers. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

