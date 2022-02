Zondag in 'Podium Witteman': Fatma Said en Thom Hoffman & Saskia Temmink

Paul Witteman ontvangt sopraan Fatma Said, acteurs Thom Hoffman en Saskia Temmink, pianist Juan Pedro García Oliva, gitarist Izhar Elias, Storioni Trio, Rembrandt Trio, en Camerata RCO.

De Egyptische zangeres Fatma Said heeft een bliksemcarrière. Ze verliet Caïro op haar zeventiende en studeerde klassiek zang aan het conservatorium in Berlijn. Inmiddels schittert ze op de wereldpodia en wordt ze geroemd om haar pure stemgeluid. Op haar debuutalbum El Nour komen haar verschillende muzikale achtergronden bij elkaar. In 'Podium Witteman' treedt ze twee keer op. Eerst zingt ze een Spaans lied met gitarist Izhar Elias, en later het prachtige Arabische lied Aatini met het Rembrandt Trio.

Acteurs Thom Hoffman en Saskia Temmink kruipen in de huid van Clara en Robert Schumann, het opmerkelijkste liefdespaar uit de geschiedenis van de klassieke muziek. Naast Robert was ook Clara een verdienstelijk pianist en componist. Saskia en Thom geven ons een inkijkje in de liefdesbrieven van het echtpaar en het Storioni Trio treedt daar bij op.

Pauls Jonge Held is Spaanse pianist Juan Pedro García Oliva, de kersverse winnaar van de YPF European Piano Competition, waarvan de finale afgelopen zondagmiddag plaatsvond in Amsterdam. Momenteel studeert Juan Pedro aan het Conservatorium van Amsterdam bij Frank van de Laar. In 'Podium Witteman' geeft hij zijn visitekaartje af met het virtuoze slotdeel uit de sonate Appassionata van Beethoven.

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het eerste deel van 'The Godfather'-filmtrilogie in première ging. Een fijne aanleiding voor Floris Kortie om eens in de carrière van zijn favoriete filmcomponist te duiken, de Italiaan Nino Rota. Naast een begenadigd filmcomponist was hij ook klassiek componist. Camerata RCO speelt een deel uit Rota’s Nonet.

In de 'Podium Witteman Podcast' doen pianisten Lestari Scholtes en Vera Kooper hun beklag over de oneerlijke werkverdeling binnen het pianotrio. Want terwijl hun strijkende collega’s met een paar uurtjes oefenen klaar zijn, moeten de pianisten weken-, zo niet maandenlang keihard gewerkt worden. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

