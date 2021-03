Zondag in 'Podium Witteman': Dirk De Wachter en Karmit Fadael

Paul Witteman ontvangt psychiater Dirk De Wachter, componist Karmit Fadael, meesterpianist Julien Libeer, pianotalent Akari Bastiaens, pianist Anna Fedorova, violist Rosanne Philippens, altviolist Dana Zemtsov, cellist Benedict Kloeckner en contrabassist Nicholas Schwartz, gitarist Corrie van Binsbergen, het Van Gogh Trio, en leden van het Radio Filharmonisch Orkest.

De Vlaamse psychiater Dirk De Wachter vertelt over zijn liefde voor de muziek van Johann Sebastian Bach en het belang van muziek in deze tijd. Volgens De Wachter kan muziek als geen ander helpen bij het aanvaarden en verwerken van verdriet en zorgt het voor verbinding. De Wachter was zelf ook graag musicus geweest. Zijn droom is ooit een keer op de piano een partita van Bach te kunnen spelen. Zijn landgenoot en meesterpianist Julien Libeer speelt dan ook speciaal voor hem de Sarabande uit de Partita nr.2.

Paul Witteman ontvangt de jonge veelbelovende Nederlands-Israëlische componist Karmit Fadael (24). Zij heeft van het Radio Filharmonisch Orkest een stipendium gekregen met de opdracht meerdere stukken voor het orkest te componeren. En al deze werken zullen in 'Podium Witteman' in première gebracht worden. Voor haar eerste stuk 'Nachtgezang' liet Fadael zich inspireren door de invoering van de avondklok en de impact ervan op haar leven. Later in dit seizoen schrijft Karmit een nieuw stuk voor onze huisband Fuse!

In Pauls Jonge Helden treedt de talentvolle 8-jarige pianist Akari Bastiaens op. Zij won op jonge leeftijd al vele prijzen. In de uitzending speelt zij 'The Snow is Dancing' uit de cyclus 'Children’s Corner' van Claude Debussy.

Als de wasmachine van Floris Kortie klaar is speelt-ie altijd het bekende deuntje uit het Forellenkwintet van Franz Schubert. Hoe komt een Koreaanse wasmachinefabrikant erbij juist deze muziek hiervoor te gebruiken? We horen het vierde deel van het Forellenkwintet gespeeld door een sterrenteam van pianist Anna Fedorova, violist Rosanne Philippens, altviolist Dana Zemtsov, cellist Benedict Kloeckner en contrabassist Nicholas Schwartz.

Mike Boddé schreef een manifest over het leven voor zijn kinderen. Wat vindt hij nou het allerbelangrijkste en wat wil hij hen meegeven? Hij bezingt het in een lied, begeleid door gitarist Corrie van Binsbergen.

In de Podium Witteman Podcast gaat Floris Kortie in gesprek met SOM-directeur Roland Kieft en pianist Saskia Lankhoorn over de vraag of je verstand moet hebben van 'nieuwe muziek' om ervan te kunnen genieten. De Podium Witteman Podcast verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een registratie van een ZaterdagMatinee uit 2002, waarin het Radio Filharmonisch Orkest de Achtste Symfonie van Schubert en de Cantate Giovanna d’Arco en Mura Felice van Rossini ten gehore brengt. Jos van Immerseel dirigeert het orkest en mezzosopraan Vivica Genaux en fortepianist Leo van Doeselaar soleren. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

