Zondag in Podium Witteman: Christiaan Bor, Godfried Hoogeveen & Dana Zemtsov

Foto: NTR - © Lilian van Rooij 2019

Paul Witteman ontvangt violist Christiaan Bor en cellist Godfried Hoogeveen, altviolist Dana Zemtsov en het Pražák Quartet, pianist Huayu Gu, het Busch Trio, violist Merel Vercammen en zangeres en rietblazer Sterre Konijn.

Als Jonge Held ontvangt Paul de Chinese pianiste Huayu Gu. De 11-jarige is opgegroeid in Roermond en is in Limburg is al een beroemdheid. Binnenkort staat ze in de halve finales van maar liefst twee concoursen: het Prinses Christina Concours en het Steinway Pianoconcours. In 'Podium Witteman' speelt Huayu de Sonate in C groot van Mozart.

Violist Christiaan Bor en cellist Godfried Hoogeveen zijn echte soulmates. Ooit trokken beide heren naar de Verenigde Staten om les te krijgen van twee legendarische solisten: Jascha Heifetz en Gregor Piatigorsky. Ze kijken terug op een rijke carrière in de kamermuziek bij het Reizend Muziekgezelschap. Het befaamde Busch Trio komt voor hen spelen!

Altviolist Dana Zemtsov is het toonbeeld van de moderne jonge musicus. Ze reist de hele wereld rond om als solist op te treden en om te spelen met diverse kamermuziekensembles. In 'Podium Witteman' speelt Dana samen met het gerenommeerde Pražák Quartet uit Tsjechië. Op de lessenaars staat het schitterende strijkkwintet van Anton Bruckner.

Floris Kortie vertelt op internationale vrouwendag het verhaal van Lili en Nadia Boulanger, twee Franse zusjes die een belangrijke rol hebben gespeeld in de muziek van de twintigste eeuw. De een als componist, de ander als docent en inspirator van beroemde mannelijke componisten. Violist Merel Vercammen speelt de Nocturne van Lili Boulanger.

Mike Boddé gaat een persoonlijk lied voordragen en wordt daarbij begeleid door Sterre Konijn op doedoek en Merel Vercammen op viool.

In 'Podium Witteman Extra' kun je kijken naar de documentaire 'Sitka, een wereld vol muziek' van Gijs Besseling. Hierin staan Christiaan Bor en Godfried Hoogeveen centraal, die na 40 jaar hun laatste optreden geven op het kamermuziekfestival van Sitka, Alaska.

'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.