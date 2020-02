Zondag in 'Podium Witteman': Bart en Julian Schneemann en Maria-Paula Majoor

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt Bart en Julian Schneemann, het Nederlands Blazers Ensemble, Maria-Paula Majoor en het Matangi Quartet en Duo Zeffiretti.

In zijn Jonge Helden-rubriek ontvangt Paul deze week Duo Zeffiretti. Het duo van zanger Maayan Licht en klavecinist Guy Maori won afgelopen weekeinde de finale van het Grachtenfestival Conservatorium Concours 2020. Het duo won zowel de vakjury- als de publieksprijs!

Het Nederlands Blazers Ensemble gaat toeren met een bijzonder project: The Unkown Chaplin. Vier componisten schrijven nieuwe muziek voor 'zes hilarische, kolderieke en melancholische stomme films van het grote universele genie Charlie Chaplin', aldus het NBE. Vader en zoon, Bart en Julian Schneemann, komen er alles over vertellen!

Het Matangi Quartet bestaat 20 jaar en heeft ter ere daarvan een opname gemaakt van Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze van Joseph Haydn. Violist Maria-Paula Majoor vertelt alles over dit diepzinnig introverte meesterwerk. En natuurlijk blikken we ook een beetje terug.

In Podium Witteman Extra kunt u kijken naar balletten van Hans van Manen op de Gymnopédies van Erik Satie, gevolgd door een experimenteel portret van deze eigenzinnige componist. Podium Witteman Extra wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna twee keer herhaald: op maandag rond middernacht en op zaterdagmiddag om 14.20 uur.

'Podium Witteman', zondag 16 februari van 18.10 tot 19.10 uur op NPO 2.