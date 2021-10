Zondag in 'Podium Witteman': Adriaan van Dis en Leonard Evers

Paul Witteman ontvangt schrijver Adriaan van Dis, dirigent Leonard Evers, pianist Alexander Jansen, sopraan Laetitia Gerards en pianist Thomas Beijer, zangeres Amira Medunjanin, en Cappella Amsterdam.

Schrijver Adriaan van Dis heeft een grote liefde voor de opera en het lied. In zijn studententijd Amsterdam trad hij op als figurant bij De Nationale Opera en tijdens zijn jaren in Parijs ontwikkelde hij een bijzondere liefde voor de liederen van Francis Poulenc. Als schrijver is Van Dis vooral gefascineerd door de manier waarop teksten in muziek verklankt worden. Sopraan Laetitia Gerards en pianist Thomas Beijer voeren een lied van Poulenc uit.

Pauls Jonge Held is de 16-jarige pianist Alexander Jansen. Hij was eerder dit jaar finalist van het Prinses Christina Concours. Alexander is een groot aanstormend talent, want naast het uitvoeren van het klassieke pianorepertoire componeert hij ook! In deze uitzending speelt hij zijn eigen stuk 'When Classic meets Jazz' en een spectaculaire etude van Alexander Skrjabin.

Dirigent Leonard Evers trekt met het 24 -koppige koor Cappella Amsterdam door het land met solisten uit het Middellandse Zeegebied. Leonard Evers vindt dat er te vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘westerse’ muziek aan de ene kant en 'oosterse' of 'Arabische' muziek aan de andere kant. Dit terwijl er al eeuwenlang sprake is van vermenging van invloeden rond de kusten van de Middellandse Zee. Zo horen wij dat terug in het melancholische Bosnische liedje 'U Stambolu na Bosforu', in 'Podium Witteman' uitgevoerd door de beroemde Bosnische zangeres Amira Medunjanin, harpiste Beate Loonstra en Cappella Amsterdam.

Floris Kortie is zijn hele leven al gek op treinen. In de muzikale geschiedenis van Europa spelen treinen ook een belangrijke rol. Ze maakten in de 19de eeuw Europa kleiner en vergrootten het contact tussen componisten en musici onderling. Bovendien hebben veel componisten zich in hun werk laten inspireren door treinen. Het Goya Quartet speelt de finale uit het Amerikaanse kwartet van treinengek Antonín Dvořák.

Hoe heeft de Arabische muziek door de eeuwen heen de Westerse beïnvloedt? In de 'Podium Witteman Podcast' stelt Floris Kortie deze prangende vraag aan oedspeler Jawa Manla en musicoloog Jan Pieter Koch. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een recent concert van de 'NTR ZaterdagMatinee', ter ere van de 85ste verjaardag van componist Steve Reich. De Amerikaanse Colin Currie Group en Synergy Vocals spelen de wereldpremière van zijn compositie 'Traveler’s Prayer', dat mede in opdracht van de 'NTR ZaterdagMatinee' is gecomponeerd. Ook op het programma een van Reichs mooiste stukken: Tehillim. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

