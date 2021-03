Zondag in 'Podium Witteman':  Lucas en Arthur Jussen

De pianobroers Lucas en Arthur Jussen brengen een nieuw album uit en dat is altijd een evenement. Deze nieuwe cd is helemaal gewijd aan Russische muziek voor twee piano's.

Volgens de broers zit er onder romantische Russische muziek altijd een extra laag verborgen. 'Rachmaninovs noten kunnen pure schoonheid uitstralen, maar er is doorlopend dat nostalgische gevoel van heimwee. Dat is de magie van de Russische muziek', aldus de broers. 'The Russian Album' ligt bijna in de winkels en in 'Podium Witteman' geven de mannen alvast een voorproefje.

Pauls Jonge Held is deze week de klavecinist Emmanuel Frankenberg. De 27-jarige Emmanuel komt uit een muzikantenfamilie en genoot als kind al van het klavecimbelspel van zijn opa, die vooral Franse barokmuziek voor hem speelde. Emmanuel Frankenberg speelt een 'Passacaille' van Louis Couperin.

Het Delta Piano Trio heeft de prestigieuze Kersjesprijs 2020 gekregen. 'De warme, weelderige klank, de perfecte balans en het meeslepende spel van het Delta Pianotrio hebben ons overrompeld', schrijft de jury. De prijsuitreiking zelf wordt (heel begrijpelijk) almaar uitgesteld, maar 'Podium Witteman' wil niet langer wachten en biedt het trio een welverdiend podium op televisie aan. Het Delta Piano Trio speelt het mooie laatste deel uit het Dumky-trio van Antonín Dvořák.

Mike Boddé is fan van de groep BOI AKIH, van zangeres Monica Akihary en gitarist en componist Niels Brouwer. Zij maken een mix van moderne jazz en folktradities uit alle windstreken, waarbij Monica Akihary vaak in de taal van haar Molukse vader zingt. Op hun nieuwe album 'Storyteller' voegt BOI AKIH weer nieuwe muzikale invloeden toe, door medewerking van de West-Afrikaanse koraspeler Sekou Dioubate en de Hongaarse blokfluitist Dodó Kis.

Floris Kortie roept deze week via de sociale media de kijker op zijn favoriete muziek voor de Goede Week aan hem door te geven. Want er zullen toch wel alternatieven zijn voor de Passies van Bach? Voor de gelegenheid klinkt er Zuid-Amerikaanse passiemuziek van de Boliviaanse barokcomponist Roque Jacinto de Chavarría Muqru, gespeeld door Música Temprana o.l.v. Adrián Rodríquez van der Spoel.

Nu Nederland weer in de ban raakt van de Mattheus Passie, kijken we in de 'Podium Witteman Podcast' of er ook alternatieven te bedenken zijn voor Bachs meesterwerk . Samen met pianist en organist Laurens de Man en religiewetenschapper Judith van Leeuwen bespreekt Floris de geschiedenis van de passiemuziek, van Gregoriaanse gezangen uit de vroege Middeleeuwen tot het jaarlijkse TV-spektakel 'The Passion'. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman Extra' zendt een concertregistratie uit van het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Edo de Waart. Op het programma Leonard Bernsteins 'Serenade naar Plato's Symposium' met violist Robert McDuffie, en Sergej Rachmaninovs 'Rapsodie op een thema van Paganini' met pianist Boris Berezovsky. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 14 maart van 18.15 tot 19.15 uur op NPO 2.