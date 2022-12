Zondag in 'Podium Klassiek': Ties Mellema, Barry Jurjus en Fuse

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen saxofonist Ties Mellema en percussionist Barry Jurjus, cellist Isaac Lottman, pianist Nokiro Yabe, fagottist Alban Wesly, pianist Vivianne Cheng, leden van het Concertgebouworkest, mondharmonicaspeler Antonio Serrano en Fuse!

Saxofonist Ties Mellema en percussionist en drummer Barry Jurjus vormen samen PEAX, waarin ze hun gedeelde liefde voor klassiek, jazz, en wereldmuziek en funk samenbrengen.

Op 11 december releasen ze hun nieuwste nummer: SPIVA. Dit stuk gaan ze ook spelen in de uitzending, naast het klassieke lied Après un Rêve van Gabriel Fauré.

Fagottist Alban Wesly van Calefax Rietkwintet is oprichter van de Wijkjury Amsterdam, waarbij mensen die normaal nooit gesproken naar concerten gaan -maar dat wel graag zouden willen- hun oordeel kunnen geven over klassieke optredens. In 'Podium Klassiek' voegen we de daad bij het woord en laten we de jury genieten van pianist Vivianne Cheng en leden van het Concertgebouworkest in het derde en laatste deel van Beethovens Vierde Pianoconcert. Wat horen onbevangen oren in deze muziek?

Jonge Held is deze zondag cellist Isaac Lottman. Lottman werd tweede bij het Cello Biënnale Concours. In 'Podium Klassiek' speelt hij uit de F-A-E-Sonate het scherzo van Johannes Brahms, begeleid door pianist Nokiro Yabe.

Fuse neemt de Spaanse mondharmonicaspeler Antonio Serrano mee. Violist Julia Philippens leerde hem kennen op Amersfoort Jazz, waar ze beiden met pianist Peter Beets speelden. Volgens Julia ís Antonio Serrano muziek: 'Hij ging na afloop mee naar de kroeg en kreeg ook daar iedereen op de stoelen met een blues.' In 'Podium Klassiek' speelt hij met Fuse o.a. I got rhythm, het beroemde lied van George en Ira Gershwin.

Mike Boddé duikt in de muziek van de grote Wolfgang Amadeus Mozart. Om geen enkele denkbare reden is deze minder vaak te horen geweest in 'Podium Klassiek' / 'Witteman'. Mike is van oudsher geen fan van Mozart, maar laat zich graag overtuigen van zijn genialiteit.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 11 december van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.