Zondag in 'Podium Klassiek': Tania Kross en Rick Stotijn

Floris Kortie ontvangt mezzosopraan Tania Kross, contrabassist Rick Stotijn, violist Diana Fakour en pianist Natasja Douma, hoornist Mees Vos en basklarinettist Ana Prazeres, Jorge Losana en vocaal ensemble Cantoría, en Camerata RCO!

Mezzosopraan Tania Kross woont sinds een tijd weer op haar eiland Curaçao. Al woonde ze nog zo lang in Nederland, een gevoel van heimwee heeft haar nooit verlaten. In 'Podium Klassiek' vertelt ze over de muziek van Curaçao, over de muzikale melting pot die de Antillen zijn. Centraal staat daarbij haar liefde voor de muziek van componist Oswin ‘Chin’ Behilia.

Top-contrabassist Rick Stotijn heeft een nieuw album opgenomen met Italiaanse concerten, al dan niet origineel voor contrabas geschreven. En zoals dat is met Italiaanse muziek, de link met opera is altijd aanwezig! Camerata RCO begeleidt hem in bewerkingen van Marijn van Prooijen.

De zangers van het Spaanse Cantoría hebben zich gespecialiseerd in de Iberische muziek uit de 15de en 16de eeuw. Dat was de tijd van de polyfone muziek, meerstemmige muziek waarin elke stem, hoog en laag, een eigen melodische inbreng heeft. Oprichter Jorge Losano kan daar met veel enthousiasme over vertellen. Volgens hem is de muziek uit die periode veel minder strikt en streng dan wij denken.

Jonge Held is de 16-jarige violist Diana Fakour. Ze heeft les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en ontving dit jaar de Coosje Wijzenbeek Prijs als halve finalist van het Nederlands Vioolconcours (Davina van Wely Prijs). Samen met pianist Natasja Douma speelt ze de Habanera van Ravel.

Mike Boddé wil een van zijn oudere composities spelen, een stuk dat hij opdroeg aan zijn vrouw: Wilskracht. In 'Podium Klassiek' horen we Mike samen met hoornist Mees Vos en basklarinettist Ana Prazeres in een nieuw arrangement van Tom Trapp.

In 'Podium Klassiek Extra' volgen we theatermaker en liedjesschrijver Steef de Jong. De Jong maakte onlangs zijn debuut bij De Nationale Opera met Operetta Land. Hij schreef en regisseerde de operette niet alleen, hij ontwierp ook de decors en kostuums, én hij zong en speelde zelf mee. Podium Klassiek Extra wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Klassiek'.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 20 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.