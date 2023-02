Zondag in 'Podium Klassiek': P.F. Thomése en Nai Barghouti

Floris Kortie en Mike Boddé ontvangen schrijver P.F. Thomése & countertenor Maarten Engeltjes, zangeres Nai Barghouti, pianist David Kooi, violist Abderrahin Senlali, qanunspeler Khalil Khoury, percussionist Modar Salama, oedspeler Hayfam Safin, strijkers van Phion, PRJCT Amsterdam, en de slagwerkers van het Concertgebouworkest.

Countertenor Maarten Engeltjes en PRJCT Amsterdam brengen samen met schrijver P.F. Thomése een programma rond verlies en rouw. Het aangrijpende Stabat Mater van Pergolesi wordt daarin afgewisseld met voorgelezen teksten uit Thoméses autobiografische roman Schaduwkind. In 'Podium Klassiek' spreekt Floris met de schrijver over dit zeer persoonlijke project.

Het Phion heeft een magische muzikale ontmoeting bedacht tussen oost en west. Het orkest werkt samen met de Palestijnse zangeres Nai Barghouti en een viertal gastmusici: violist Abderrahin Senlali, qanunspeler Khalil Khoury, oedspeler Hayfam Safin en percussionist Modar Salama. Nai Barghouti vertelt over haar liefde voor de Egyptische zangeres Umm Kulthum.

Onze Jonge Held is deze week de pianist David Kooi. Vier jaar geleden was de toen 9-jarige David ook te gast in een speciale kinderuitzending van 'Podium Witteman'. Inmiddels is hij 13 en heeft hij vele prijzen gewonnen. 'Podium Klassiek wil dolgraag zien en horen welke progressie hij heeft gemaakt.

De slagwerkers van het Concertgebouworkest vormen een exclusief gezelschap: in de 135 jaar sinds het eerste concert van het orkest zijn er slechts 26 spelers toegetreden tot deze ritmesectie. Ze staan centraal in een nieuwe film genaamd De Koninklijke Republiek. Podium Klassiek ontvangt een aantal van hen in de studio, onder wie paukenist Nick Woud, die afgelopen zomer na 20 jaar afscheid heeft genomen van het Concertgebouworkest.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 5 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.