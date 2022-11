Zondag in 'Podium Klassiek': Peter Kuipers Munneke en Ralph van Raat

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen meteoroloog Peter Kuipers Munneke, meesterpianist Ralph van Raat, topviolist Marc Bouchkov en pianist Nicolas van Poucke, gitarist Sijbrand Loot, Holland Baroque, Kathedrale Koorschool Suriname en Kathedrale Koorschool Utrecht, zanger Ivan Peroti, slagwerker Agata Kruszewska en Red Limo String Quartet.

NOS-weerman en onderzoeker Peter Kuipers Munneke en meesterpianist Ralph van Raat zijn allebei van kinds af aan gefascineerd door het weer én door muziek. In hun theatervoorstelling Expeditie Weerklank laten ze horen hoe componisten als Tsjaikovski, Berio en Debussy zich hebben laten inspireren door het weer. In 'Podium Klassiek' krijgen we een voorproefje.

Violist Judith Steenbrink en klavecinist Tineke Steenbrink van Holland Baroque bezochten een jaar geleden Suriname om muziek te maken met kinderen van de Kathedrale Koorschool Suriname in Paramaribo. Een voor hen onvergetelijke ervaring. Nu komen de talentvolle kinderen naar Nederland voor diverse concerten met Holland Baroque. In 'Podium Klassiek' zingen ze samen met kinderen van de Kathedrale Koorschool Utrecht onbekende Sint-Maartenliederen.

Jonge Held is de 17-jarige gitarist Sijbrand Loot. Sijbrand studeert aan het Amsterdams Conservatorium bij Izhar Elias. Na het zien van een optreden van gitarist Pablo Sáinz Villegas in 'Podium Witteman' in 2019 wist hij: ik wil gitarist worden! Hij speelt in 'Podium Klassiek' een wals van de Venezolaanse componist Augustin Barrios.

De Belgische topviolist Marc Bouchkov is van Russisch-Oekraiense afkomst en komt uit een beroemde violistenfamilie. Hij is in Nederland voor concerten met het Nederlands Philharmonisch Orkest, het orkest waar hij dit jaar artist-in-residence is. In 'Podium Klassiek' speelt Marc Bouchkov samen met pianist Nicolas van Poucke de Valse Scherzo van Tsjaikovski.

Mike Boddé is fan van de Amerikaanse soullegende Stevie Wonder -zanger, pianist en componist van vele wereldhits. Eén nummer is duidelijk Mikes favoriet: de ballad Overjoyed. Niet in de laatste plaats omdat Stevie Wonder daarin allerlei natuurgeluiden verwerkte. In 'Podium Klassiek' speelt Mike dit nummer met zanger Ivan Peroti en slagwerker van Agata Kruszewska van Slagwerk Den Haag, die de vele natuurgeluiden, zoals water- en vogelgeluiden, live uitvoert. Ook het Red Limo String Quartet doet mee!

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 6 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.