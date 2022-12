Zondag in 'Podium Klassiek': Lorenzo Viotti

Floris Kortie en Mike Boddé ontvangen dirigent Lorenzo Viotti, mezzosopraan Marina Viotti, sopraan Adriana Gonzalez, en het Nederlands Philharmonisch Orkest.

'Podium Klassiek' staat geheel in het teken van de 32-jarige dirigent Lorenzo Viotti en het Nederlands Philharmonisch Orkest dat met 66 musici de hele studio vult!

Sinds zijn aanstelling twee jaar geleden als chefdirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en De Nationale Opera is Lorenzo Viotti de meest besproken dirigent in Nederland. De Zwitsers-Franse Viotti ziet het als zijn missie om klassieke muziek en opera toegankelijker te maken voor een divers publiek. Dat lukt alleen al door zijn vlotte look en zijn charisma, en ook door zijn nieuwsgierigheid naar andere muziekstijlen. Daarnaast zingt hij en speelt hij drums.

In 'Podium Klassiek' vertelt hij, samen met zijn zus, de mezzosopraan Marina Viotti, over zijn muzikale familie, over zijn stijl van dirigeren, en over zijn inspiraties.

Viotti brengt samen met het orkest en twee topsolisten een feestelijk programma. Zijn zus Marina zingt een beroemde aria uit Samson et Dalila van Camille Saint-Saëns. En de Spaanse sopraan Adriana Gonzalez zingt een meeslepende Romance van Sergei Rachmaninov. Omdat Viotti een grote liefde heeft voor de Weense wals dirigeert hij het orkest in het uitbundige Straussiana van Erich Wolfgang Korngold, gebaseerd op melodieën van Johan Strauss. En hij zingt zelf ook nog even!

In 'Podium Klassiek Extra' volgen we de bijzondere samenwerking van Cello Octet Amsterdam en Orchestre Partout, een orkest bestaande uit vluchtelingen. We zien hoe de acht cellisten hun krachten bundelen met nieuwkomers uit de hele wereld. Centraal staan de zanger Alghaeth Ali uit Irak en percussionist Pouriya Jaberi uit Iran. 'Podium Klassiek Extra' wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Klassiek'.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 18 december van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.