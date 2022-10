Zondag in 'Podium Klassiek': Hans Aarsman en het Ciconia Consort

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen fotografiekenner Hans Aarsman, de jonge trombonist Jisse Kuipers, sopraan Laetitia Gerards, bariton Raoul Steffani, pianist Daan Boertien, Matangi Quartet en het Ciconia Consort.

Fotograaf, journalist, schrijver en theatermaker Hans Aarsman buigt zich in de Volkskrant over foto’s die de wereld bezighouden. Hij analyseert ze met humor en laat zijn lezers beter kijken. In 'Podium Klassiek' vertelt Aarsman over de rages en modes die heersen over de fotografie van klassieke musici.

Jonge Held is deze week trombonist Jisse Kuipers. Hij komt uit het Friese dorp Hurdegaryp en is als 12-jarige een van de jongste leden van het JongNBENoord, een talentenorkest van het Nederlands Blazersensemble. Voor een trombonist is Jisse Kuipers behoorlijk jong, want het is fysiek gezien een zwaar instrument. In 'Podium Klassiek' speelt hij een Cavatine van Camille Saint-Saëns.

Sopraan Laetitia Gerards, bariton Raoul Steffani en pianist Daan Boertien gaan op de Nederlandse podia het Italiaanse Liederenboek van Hugo Wolf uitvoeren – de absolute top van het liedrepertoire voor twee stemmen. Geroemd maar bij het grote publiek niet bekend. De cyclus gaat over het liefdesleven van een jongen en een meisje. Hij adoreert haar, maar zij denkt: voor jou tien anderen.

Het Matangi Quartet speelt binnenkort in Rotterdam samen met het jeugdige Viride Kwartet alle strijkkwartetten van Willem Pijper. De componist wordt in de havenstad herdacht vanwege zijn 75ste stervensjaar. De naam kennen veel mensen nog wel, maar zijn muziek? Dieuwertje gaat op onderzoek uit. De Matangi’s spelen het Scherzo uit het Eerste Strijkkwartet.

Ook Mike Boddé wil een lans breken voor een Nederlandse componist. Hij is dol op de muziek van Rogier van Otterloo en met name zijn filmmuziek voor Soldaat van Oranje. Samen met Matangi Quartet speelt hij daaruit een van de mooiste delen.

Het Ciconia Consort uit Den Haag bestaat 10 jaar en dat gaat het strijkorkest vieren met een tournee. Op het programma Slavische muziek van o.a. muziek van Josef Suk en Franz Liszt. Een goed moment om ook de Amsterdamse studio van 'Podium Klassiek' te bezoeken! We horen een stuk dat sinds zijn première in 1875 een publieksfavoriet is: de Serenade voor Strijkers van Antonín Dvořak.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 9 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.