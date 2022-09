Zondag in 'Podium Klassiek': Boris Giltburg & Lavinia Meijer

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen pianist Boris Giltburg, harpist Lavinia Meijer, sopraan Rachel Redmond en leden van de Bachvereniging, violist Lucien Renette en het Otilka Kwartet, fluitist Lucas Figueiredo Santana, bassist Pedro Ivo Ferreira en percussionist Waguinho Vasconcelos.

Elke klassieke pianist kan de muziek Frédéric Chopin dromen. Zo ook meesterpianist Boris Giltburg. Maar toen Giltburg gevraagd werd om in een speelfilm de rol van Chopin te spelen dook hij opnieuw in het leven en werk van de Pools/Franse componist. Hij ontdekte veel nieuws en bekeek zijn muziek met nieuwe ogen. Met fenomenaal resultaat!

Harpiste Lavinia Meijer heeft in haar rijke carrière al zoveel meegemaakt en gedaan. Haar reikwijdte strekt zich uit van het volledige klassieke repertoire voor harp tot boeiende samenwerkingen met DJ’s en artiesten uit de pop, jazz en wereldmuziek. Op haar laatste album Are You Still Somewhere? combineert ze werken van haarzelf met stukken van artiesten uit de hippe neoklassiek, zoals de gemaskerde pianist Lambert en Alexandra Stréliski. Dieuwertje is nieuwsgierig wat Lavinia aan het componeren heeft gebracht.

Als Jonge Held ontvangen we deze week het Otilka Strijkkwartet. De vier strijkers kwamen in coronatijd op het conservatorium bij elkaar en raakten zo enthousiast voor het kwartetspel dat ze dit niet meer willen opgeven. Dieuwertje spreekt met 2de violist Lucien Renette en we luisteren naar het prachtige Andante Cantabile van Tsjaikovski.

De Engelse sopraan Rachel Redmond is in het land voor een voorstelling met de Nederlandse Bachvereniging. Floris Kortie heeft haar voor het eerst gehoord tijdens een zomervakantie in Frankrijk. Een eerste indruk die hem altijd is bijgebleven. Rachel Redmond zingt een aria van Johann Sebastian Bach, begeleid door leden van de Bachvereniging.

Mike Boddé heeft een diepe liefde voor Braziliaanse muziek. In het bijzonder voor de choro, de negentiende-eeuwse voorloper van de samba. In 'Podium Klassiek' voert hij een chorinho van eigen makelij uit, met fluitist Lucas Figueiredo Santana, bassist Pedro Ivo Ferreira en percussionist Waguinho Vasconcelos.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 25 september van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.