Zondag in 'Onze Boerderij': Persoonlijke keuzes, zakelijke belangen

Boer Jan en Rianne gaan samen met Yvon Jaspers kijken bij de boerderij die ze op het oog hebben in Denemarken. Het is een melkveebedrijf met 500 koeien en acht melkrobots. Van boer met 300 schapen, een camping en een winkel worden Jan en Rianne managers van een grootschalig boerenbedrijf. Als de bank tenminste akkoord gaat met hun plannen...

Als John en Johanna jaren geleden zien hoe hun gangbare manier van bloembollen telen de bodem uitput, besluiten ze dat het anders moet. En hoewel we in Nederland ongeveer alles weten over bollenteelt, is biologisch bollen telen een heel ander verhaal. Er is nauwelijks kennis en kunde beschikbaar. John en Johanna gaan op zoek naar de beste manier om de aarde te voeden en de planten te versterken. Dat kost ontzettend veel geld en tijd, maar het maakt ze gelukkiger.

Varkensboer Kees werkt eind jaren negentig als veearts in het zuiden van het land als daar de varkenspest uitbreekt. Samen met zijn collega’s moet hij duizenden biggen en varkens dood maken. Dat maakt diepe indruk op hem. Op zijn eigen boerderij kunnen de varkens naar hartenlust 'wroeten en zoelen'. Samen met kippenboer Ruud uit aflevering 3 werkt Kees aan een varkensstal waarbij het natuurlijk gedrag van varkens het uitgangspunt is.

'Onze Boerderij', zondag 21 november om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.