Zondag in 'Maud & Babs': tussen zussen

Maud heeft het idee dat Babs zich niet meer wast, ze gaat haar moeder helpen met douchen. Dat is zeer ongemakkelijk voor beiden. Er moet thuiszorg komen. Maud maakt samen met Juliette een afspraak met de casemanager dementie.

Vanwege de wachtlijsten is het een probleem om thuiszorg te krijgen. Wie kan de casemanager noteren als contactpersoon? Tot Mauds verontwaardiging beslist Babs dat Juliette dat moet zijn. Het kwetst Maud zeer. Een afspraak met de mentor van Joost vergeet ze en op haar werk ontstaan er problemen.

Koen trekt het nauwelijks meer dat Maud steeds bij haar moeder slaapt. Juliette denkt een oplossing gevonden te hebben. Bij haar om de hoek is het Armandohuis, een verpleeghuis voor kunstenaars. Enthousiast volgt ze nauwkeurig alle procedures die nodig zijn om Babs daar in te schrijven.

Maud weet intussen eindelijk thuiszorg te regelen, bij een andere zorgorganisatie weliswaar. Dus komt er een nieuwe casemanager langs die alle vragen opnieuw stelt. Het is om gek van te worden. Helemaal als blijkt dat Babs in een zogenoemde zorgval terecht is gekomen en minder zorg kan inkopen.

'Maud & Babs', zondag 24 oktober om 22.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.