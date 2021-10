Zondag in 'Maud & Babs': Thuis

De casemanager dementie neemt afscheid. Door de zorgval is er geen geld meer voor haar advies. Babs kan maar twee dagen thuiszorg krijgen. Maud laat zich niet kisten, maar Koen ziet dat het te zwaar voor haar is. En niet alleen voor haar.

Babs moet naar een verpleeghuis en hij gaat dat voor Maud regelen. Maud twijfelt, maar er zijn weinig andere opties.

Koen vindt een verpleeghuis in Anna Paulowna, daar is net een plek vrijgekomen. Als ze snel beslissen kan Babs daar wonen. Maud gaat met Juliette en Babs kijken. Babs vindt het verschrikkelijk en Maud eigenlijk ook. Het is bovendien een uur rijden, dus elke dag even langsgaan, zit er niet in. Maud stelt de beslissing uit en Koen is woedend! Wat wil Maud dan? Babs in huis nemen? Hij herhaalt wat hij eerder heeft gezegd: dan gaat hij weg! Maud gaat bij haar moeder eten. Babs is heel verdrietig, Maud mag niet weggaan. Maud heeft geen zin om weer op de bank te gaan slapen, dus neemt ze haar moeder mee naar huis en legt haar in het bed van Rosa. Koen is er toch niet. Maar dan komt Koen onverwacht naar huis.

