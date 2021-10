Zondag in 'Maud & Babs': Surprise

Ook de huisarts ziet uiteindelijk dat Babs waarschijnlijk aan het dementeren is. Maud krijgt een doorverwijzing naar de geriater. Er volgen verschillende onderzoeken in het ziekenhuis.

De afspraak is dat Juliette haar begeleidt, maar zij laat het halverwege afweten. Ze heeft het te druk met het organiseren van een surpriseparty voor de vijfenzeventigste verjaardag van Babs. En dus moet Maud op stel en sprong haar werkrooster ruilen met Suus.

Maud twijfelt of een surpriseparty wel zo’n goed idee is en ook Babs is na de diagnose Alzheimer niet in de stemming om haar verjaardag te vieren. Ze wil eigenlijk niet dat iemand het weet. Zeker haar vriend Herman niet. Juliette organiseert intussen een etentje in een restaurant en studeert met Joost en Rosa een lied in.

Op de dag van het feest is Babs verbolgen over de enorme gouden ballonnen met 'vijfenzeventig' boven de deur. Zo oud is ze toch nog niet! Ze klimt op een stoel om de letters weg te halen en valt. Gelukkig heeft ze niets gebroken.

'Maud & Babs', zondag 17 oktober om 22.20 uur bij Omroep MAX op NPO 1.