Zondag in 'Kruispunt': De andere kant van... Francis van Broekhuizen

Liefde is voor iedereen! Aan de vooravond van Valentijnsdag een portret van publiekslieveling Francis van Broekhuizen. Ze werd een BN'er door haar deelname aan (onder andere) 'De Slimste Mens' (KRO-NCRV) en 'De Verraders' (RTL) en zit regelmatig aan talkshowtafels.

Een operazangeres met een komisch talent, een vrolijke flapuit met een Rotterdamse tongval. Maar ook iemand met een enorm rechtvaardigheidsgevoel die zich vol vuur in maatschappelijke discussies stort en sinds 2018 ambassadeur van de Gay Pride is.

In 'Kruispunt: De andere kant van...' vertellen familie, intieme vrienden en bekende Nederlanders over haar drijfveren en haar unieke talent. Over haar neiging om álles van zichzelf te geven en wat daarvan de keerzijde is. Over haar geloof, haar stem en over de enige keer dat ze volkomen stilviel.

Bekende Nederlander

Toen ze nog niet bekend was, was Francis dol op BN’ers. Ze keek huizenhoog op tegen iemand als Karin Bloemen, inmiddels een collega: 'Ze moet leren accepteren dat we nu elkaars gelijke zijn.' Karin, die met haar misbruikverleden in de openbaarheid trad, weet als geen ander hoe overweldigend de aandacht is die Francis krijgt nadat ze in de media vertelde dat ze vroeger gepest is. 'Je moet mensen niet te dichtbij laten komen en ze duidelijk maken dat je geen psychotherapeut bent. Het is moeilijk om grenzen te stellen, maar Francis moet zuinig zijn op zichzelf! Mij heeft het jaren gekost om op een normale manier ‘nee’ te kunnen zeggen.'

Geloof

Het wordt Francis vaak gevraagd: hoe kun je als lesbienne bij de katholieke kerk horen? Haar broer Dick van Broekhuizen vertelt over hun katholieke jeugd: 'Het was thuis een zoete inval. Muziek en religie kregen we met de paplepel ingegoten.' Vriendin Femke de Graaf heeft pijnlijke herinneringen aan een gesprek dat Francis in Lourdes had met een priester. 'Hij vertelde haar dat ze niet mocht biechten vanwege haar geaardheid. Ik weet wat haar geloof voor haar betekent en ik vond het verschrikkelijk dat ze te horen kreeg dat ze niet mocht zijn wie ze is. Onbegrijpelijk! Wie beslist dat?'

Liefde

Maurits Musch kent Francis van hun tijd op het Conservatorium van Amsterdam. Ze waren beiden nog niet als homoseksueel uit de kast gekomen: 'We vonden steun bij elkaar en hebben elkaars ‘coming-out’ meegemaakt. Het is uiteindelijk zelfacceptatie, je moet accepteren dat je anders bent en dat was best een worsteling.' Deze vormende periode is ook voor Francis’ ontwikkeling als zangeres heel belangrijk geweest. Maurits: 'Je stem is ook je identiteit: je eigen klank is wie jij bent. Je stemt groeit, omdat je als persoon groeit.' Theaterregisseur Corina van Eijk heeft veel met Francis gewerkt en is een goede vriendin van haar en haar vrouw geworden. Ze was getuige op hun huwelijk. In De andere kant van… vertelt ze over de enige keer dat Francis echt stilviel. Op een cruciaal moment.

'Kruispunt: De andere kant van…', zondag 13 februari om 17.45 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.