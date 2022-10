Zondag in 'De Sociëteit' o.a. Sinan Can, Char Li Chung en Leonie Cornips

Een inclusieve talkshow: 'De SociŽteit' (#DS). De talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied.

De evacuatie van de Afghanen

Op 15 augustus 2021 viel Kabul en is Afghanistan weer in handen van de Taliban. De Afghanen die hebben samengewerkt met de Nederlandse overheid lopen sindsdien groot gevaar en werd daarom evacuatie naar Nederland belooft. Het is nu ruim een jaar later en nog steeds wachten er honderden van deze Afghanen op hun evacuatie. Waar wacht Nederland op?

Programmamaker Sinan Can en oud-voorzitter militaire vakbond Anne-Marie Snels komen in actie en maken zich hard voor de Afghanen die nog steeds geen veilig heenkomen hebben weten te vinden.

Aan tafel: programmamaker Sinan Can en oud-voorzitter militaire vakbond Anne-Marie Snels

De theatervoorstelling: De Bananengeneratie

Drie jaar geleden schreef journalist Pete Wu in zijn bestseller ‘De Bananengeneratie’ over de jonge generatie Oost-Aziatische Nederlanders. De aankomende maanden brengt regisseur Char Li Chung dit succesvolle boek naar het theater. Via vijf persoonlijke verhalen van Oost-Aziatische Nederlanders maakt Chung een portret van deze diverse gemeenschap.

Aan tafel: Regisseur Char Li Chung en actrice Nhung Dam

Documentaire 'Cow'

Sinds vorige week draait in de filmhuistheaters de documentairefilm 'Cow’ van de Britse regisseur Andrea Arnold. De film toont in een persoonlijk portret het dagelijkse leven van de melkkoe Luma. Gevangen in een kil systeem slijt zij haar dagen met het produceren van melk en het baren van kalfjes. Bijzonder hoogleraar taalcultuur Leonie Cornips deed onderzoek naar de taal van koeien en kan daardoor met ons een andere blik werpen op de documentaire.

Aan tafel: Bijzonder hoogleraar taalcultuur Leonie Cornips

'De Sociëteit', zondag 16 oktober om 22.40 uur bij de NTR op NPO 2.