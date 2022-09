Zondag in 'De Sociëteit': gedupeerden van het Toeslagenschandaal over Prinsjesdag

Gedupeerden van het Toeslagenschandaal over Prinsjesdag, de carrière van Emmanuel Ohene Boafo en Electric Avenue: een reportageserie over de keerzijde van het digitale tijdperk.

Sociëteit (#DS): een talkshow waarin Ajouad El Miloudi wekelijks unieke gasten met bijzondere verhalen ontvangt en de actualiteit doorneemt op politiek, maatschappelijk en cultureel gebied. Vanuit Rotterdam Hal 4 wordt 'De Sociëteit' om 22.40 uur uitgezonden op NPO 2.

Emmanuel Ohene Boafo over zijn carrière na het winnen van de Louis d'Or

Vorig jaar won hij de Louis d'Or en ook dit jaar heeft hij niet stilgezeten: acteur Emmanuel Ohene Boafo schittert op het witte doek in de film El Houb. Emmanuel vertelt bij ons aan tafel over zijn carrière, die sinds het winnen van de prijs een enorme vlucht heeft genomen.

Aan tafel: acteur Emmanuel Ohene Boafo

Electric Avenue: een reportageserie over de keerzijde van het digitale tijdperk

De datingapp Grindr maakt ontmoetingen tussen gays mogelijk, maar hierin schuilt ook een gevaar. Israëlische militairen gebruiken deze app namelijk om Palestijnse gays op te sporen en vervolgens te chanteren, zo blijkt in de reportageserie ‘Electric Avenue’. Tv-journalist Charisa Chotoe laat ons de keerzijde zien van het digitale tijdperk. Is Big Brother watching us?

Aan tafel: Tv-journalist Charisa Chotoe

Gedupeerden van het Toeslagenschandaal over Prinsjesdag

Gedupeerden van het Toeslagenschandaal hebben de rijtoer van de Glazen Koets op Prinsjesdag bijgewoond. De vrouwen wilden met protestvlaggen en bedrukte t-shirts aandacht vragen voor hun problemen die nog steeds niet opgelost zijn. Ze werden echter tegengehouden door de politie en mochten met hun vlaggen niet op de tribune zitten. Drie van deze gedupeerden bespreken samen met de Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker het diepe wantrouwen in de overheid en wat het politieoptreden op Prinsjesdag met hen deed.

Aan tafel: de Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker en gedupeerden van het Toeslagenschandaal Batya Brown, Antoinette van der Hee en Mandy Richter

'De Sociëteit', zondag 25 september om 22.40 uur op NPO 2.