Zo beleef je de feestdagen op de zenders van de Disney-groep

De feestdagen zijn de periode om samen te genieten van gezelligheid, warmte en natuurlijk geweldige programma's op televisie!

Of je nu samen met familie, vrienden of je geliefde knus onder een dekentje kruipt. STAR Channel, National Geographic en Disney XD hebben de perfecte feestelijke programmering klaarstaan.

STAR Channel

'Qmusic: Het Foute Uur'

Op oudejaarsdag kun je op STAR Channel het jaar feestelijk afsluiten met een hysterische muzikale marathon! Van 16:00 uur tot 06:00 uur brengt STAR Channel samen met Qmusic in Het Foute Uur de allerbeste ‘foute’ hits die je gegarandeerd laten meezingen, dansen en lachen.

Met een lijst vol guilty pleasures en nostalgische klassiekers zal dit zorgen voor een avond vol plezier. Of je nu thuis op de bank zit, een feestje organiseert of aan het aftellen bent naar middernacht, STAR Channel is het ultieme kanaal om swingend het nieuwe jaar in te gaan.

Op 31 december, vanaf 16.00 uur op STAR Channel.

National Geographic

'Holy Mystery'

Bij National Geographic kan je tijdens de feestdagen, drie dagen genieten van een compleet kerstprogramma vol mysterie en bijzondere verhalen! Van het fascinerende 'Lost treasures of the Bible' tot het meeslepende 'Jezus: Rise to Power'. Bereid je voor op een mix van historie, avontuur en religieuze intriges, die perfect aansluiten bij de magie van de feestdagen.

24, 25 en 26 december vanaf 12.00 uur op National Geographic.

Disney XD

'Home Sweet Home Alone'

In een geheel nieuwe avonturenkomedie in deze geliefde kerstfilmreeks blijft Max Mercer per ongeluk alleen thuis achter als zijn familie met de feestdagen naar Japan gaat. Wanneer een getrouwd stel, dat op zoek is naar een kostbaar erfstuk, zijn zinnen op het huis heeft gezet. Is het aan Max om de indringers koste wat kost buiten te houden. Dit leidt tot hilarische situaties, maar ondanks de totale chaos beseft Max dat er niets boven je eigen familie gaat.

Woensdag 25 december om 09.00 op Disney XD. Herhalingen 29 december om 15.00 uur en 1 januari om 09.00 uur.