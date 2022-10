Zit er een verrader in het team van 'Flikken Rotterdam?

Foto: © AVROTROS 2022

Nadat het team in de val van Arjan Visser is getrapt, lijkt het zeker dat er een verrader in hun midden is. Hein Berg heeft een idee wie dat moet zijn, en zet op zijn beurt een val op.

Koshi en Harm zijn op zoek naar Arjan om hun geld terug te krijgen en kruisen zo het pad van het team dat een uiterste poging doet om Arjan te pakken te krijgen. Hij is de centrale man die alles aanstuurt. Als hij ten val komt, valt zijn organisatie.

'Flikken Rotterdam', vrijdag 28 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.