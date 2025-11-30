Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
'Zin in Zappelin' weer van start

zondag 30 november 2025
Foto: © AVROTROS 2023

Fenna woont in een zeppelin waar ze met haar buurtbewoners allerlei avonturen beleeft. Zelf zingt ze graag liedjes, knutselt ze, speelt ze spellen en is ze heel nieuwsgierig naar de wereld om haar heen.

Er komen gasten langs die vertellen over de meest uiteenlopende onderwerpen.


Burgemeester Aan de Ketting is in paniek; Sinterklaas komt langs, maar de voorbereidingen zijn nog in volle gang. Fenna bakt groene pandan pepernoten met Sinterklaas. Ayana zingt samen met de Pietenkidz het lied Dans Voor Sinterklaas. Hoofdpiet leert van Fenna hoe hij pepernotenrotsjes kan maken. Burgemeester Aan de Ketting is boos, omdat heel het dorp bezaaid is met wortels. Wie zou die gestrooid hebben? Fenna zingt samen met Hoofdpiet het lied Schoentje Klaar. Dit alles en meer!

'Zin in Zappelin', vanaf maandag 1 december om 7.00 uur bij AVROTROS op NPO Zappelin.


