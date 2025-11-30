'Zin in Zappelin' weer van start

Fenna woont in een zeppelin waar ze met haar buurtbewoners allerlei avonturen beleeft. Zelf zingt ze graag liedjes, knutselt ze, speelt ze spellen en is ze heel nieuwsgierig naar de wereld om haar heen.

Burgemeester Aan de Ketting is in paniek; Sinterklaas komt langs, maar de voorbereidingen zijn nog in volle gang. Fenna bakt groene pandan pepernoten met Sinterklaas. Ayana zingt samen met de Pietenkidz het lied Dans Voor Sinterklaas. Hoofdpiet leert van Fenna hoe hij pepernotenrotsjes kan maken. Burgemeester Aan de Ketting is boos, omdat heel het dorp bezaaid is met wortels. Wie zou die gestrooid hebben? Fenna zingt samen met Hoofdpiet het lied Schoentje Klaar. Dit alles en meer!

