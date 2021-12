Zes nieuwe gezinnen gooien 'Het Roer Om' voor hun grote droom

Een alpacaboerderij in het zuiden van Spanje, een luxe 5-sterren resort in Frankrijk of een Bed & Breakfast beginnen in Portugal. Veel Nederlanders dromen ervan, maar lang niet iedereen durft de stap te wagen.

Na het succesvolle eerste seizoen, keert het realityprogramma 'Het Roer Om' vanaf zaterdag 15 januari terug op SBS6. Hierin worden gezinnen en stellen, die naar het buitenland vertrekken om hun grote droom te realiseren, gevolgd van plan tot praktijk. Lukt het ze de taal machtig te zijn, de verbouwing in goede banen te leiden en een band op te bouwen met de lokale bevolking? Hoe gaan ze om met tegenslagen en kunnen ze uiteindelijk een nieuw leven opbouwen op de plek van hun dromen?

Iedere aflevering staat één gezin of stel centraal. Zo verruilen de Twentse Miranda en Robert hun Nederlandse snackbar voor een restaurant in het Afrikaanse Gambia. Het stel komt er al snel achter dat er het een en ander aan het restaurant mankeert, maar hun liefde voor Gambia is echter zo groot dat ze alles op alles zetten om hun avontuur te laten slagen. Maar ook dichterbij huis worden dromen nagejaagd. Denise en Kasper besluiten zonder bezichtiging een alpacaboerderij te kopen in het heetste deel van Spanje; Andalusië. Ondanks dat ze geen woord Spaans spreken en niets met alpaca’s hebben willen ze hier een Bed & Breakfast beginnen. Sonja en Patrick besluiten een oud hotel in de Franse Dordogne om te toveren tot een luxe 5-sterren resort. Als de ene na de andere aannemer afhaakt, worden ze gedwongen alles zelf te doen, maar door hun gebrek aan kluservaring is dat niet makkelijk. Lukt het deze gezinnen om hun droom werkelijkheid te laten worden?

'Het Roer Om' is een productie van Monday Media en gebaseerd op de succesvolle Britse reality-serie 'No Going Back'. Dit Engelse format vormde jaren geleden ook de basis voor andere, soortgelijke programma's. 'Het Roer Om' is de eerste Nederlandstalige versie van het Britse programma.

'Het Roer Om', vanaf zaterdag 15 januari wekelijks om 21.30 uur op SBS6 en KIJK.nl.