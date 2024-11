'Zembla' zondag over grootste online fraude ooit

Journalisten uit Denemarken, Duitsland, Zweden en Nederland onthullen één van de grootste online fraudes: JuicyFields. Dit platform lokte beleggers met hoge rendementen uit medicinale cannabis, maar verdween met bijna 650 miljoen euro.

In deel één toont 'Zembla' hoe sluw de zwendel was opgezet, met een mysterieuze Nederlander in een hoofdrol. In deel twee wordt het internationale netwerk achter de fraude blootgelegd. Via een klokkenluider binnen de organisatie leidt het spoor uiteindelijk naar Rusland.

'Zembla', zondag 10 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.