'Zembla' volgt leerlingen en docenten van een Haagse praktijkschool in coronatijd

In de Haagse achterstandswijk Transvaal staat praktijkschool De Einder. Een middelbare school voor moeilijk lerende kinderen die worden opgeleid tot bijvoorbeeld stukadoor of kok.

Tijdens de eerste lockdown blijkt dat online lesgeven heel lastig is. Praktijkvakken kunnen sowieso niet online en niet alle leerlingen hebben thuis wifi of een computer. Sommige kinderen wonen met meerdere gezinnen in één huis, waardoor de enige rustige plek om de les te volgen, de badkamer is.

Na de zomervakantie gaan de schooldeuren weer open, alles lijkt bijna weer normaal. Maar nog geen maand later is Transvaal één van de wijken met het hoogste aantal besmettingen in Den Haag. Ook de financiële problemen van de ouders dringen steeds meer de school in. Als een bril van een leerling kapotgaat, belt een moeder huilend op dat ze geen nieuwe kan betalen. De steeds weer veranderende coronamaatregelen maken niet alleen het lesgeven moeilijk, ook het naleven van de regels vergt veel tijd en inspanning. Want wat doe je als een kind met koorts toch naar school komt?

Wekenlang worden leerlingen en docenten van praktijkschool De Einder gevolgd. Hoe houden ze hun school en leerlingen overeind, terwijl het coronavirus om zich heen grijpt?

'Zembla', donderdag 5 november om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.