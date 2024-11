'Zembla' over de bezuiniging op onverzekerden

Het Kabinet wil fors bezuinigen op zorg voor onverzekerden, terwijl het aantal toeneemt. Veel onverzekerden zijn arbeidsmigranten zonder werk en woning, ongedocumenteerden, of Nederlanders die dakloos zijn geworden.

Wie helpt hen bij ziekte of een ongeluk? Medische zorg is een basisrecht, ook zonder verzekering. Straatarts Michelle van Tongerloo zet zich vanuit de Rotterdamse Pauluskerk in om hulp te bieden aan deze kwetsbare groep. Zembla onderzoekt of onverzekerden de zorg krijgen waar ze recht op hebben of dat de toegang tot ziekenhuizen wordt geweigerd.

'Zembla', zondag 24 november om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.