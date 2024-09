'Zembla' onderzoekt wat een tweede ambtstermijn van Trump gaat betekenen

Trump heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij van plan is om tijdens zijn mogelijk tweede ambtstermijn wraak te nemen op zijn tegenstanders. Voor de uitvoering van dat presidentschap ligt al een compleet plan klaar: het omstreden Project 2025.

Australische onderzoeksjournalisten spreken met unieke bronnen rondom Trump en schetsen op die manier wat de wereld te wachten staat als hij opnieuw gekozen wordt. Insiders vertellen onthullend over diens eerste ambtstermijn in het Witte Huis. Fanatieke en invloedrijke voorstanders geven aan hoe ze al Trumps orders en wensen ook in de toekomst zullen gaan uitvoeren.

'Zembla', zondag 15 september om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.