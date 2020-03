'Zembla' onderzoekt waar en hoe Palestijnen hun recht kunnen halen

In 2014 komen zes leden van de Palestijnse familie Ziada om het leven door een Israelische precisieaanval op hun huis in Gaza. Op dat moment vecht Israel in Gaza een oorlog uit tegen Hamas, dat daar aan de macht is.

De Nederlandse Palestijn Ismail Ziada verliest bij die aanval zijn moeder, drie broers, zijn schoonzus en een neefje van 12 jaar. Ziada begint in Nederland een rechtszaak tegen de twee oud-generaals die volgens hem verantwoordelijk zijn voor het bombardement. Een van hen is de Israelische politicus Benny Gantz, de mogelijke opvolger van premier Netanyahu. Een rechtszaak in Israel zou volstrekt onmogelijk zijn, omdat Palestijnen amper of geen toegang tot de rechter hebben. Volgens de advocaat van Ziada is het bombarderen van een huis een oorlogsmisdaad.

Ziada wordt in deze unieke rechtszaak financieel gesteund door onder andere de Britse musicus Roger Waters, bekend van de rockband Pink Floyd. Maar, eind januari zegt de rechtbank in Den Haag niet bevoegd te zijn de zaak in behandeling te nemen. Volgens de rechtbank genieten de twee onschendbaarheid omdat ze namens de Israelische staat handelden.

