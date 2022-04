'Zembla' onderzoekt strijd om ernstige stankoverlast

Opstaan en naar bed gaan met ernstige stankoverlast. Het platteland is een agrarisch industrieterrein geworden waar de slechte luchtkwaliteit zorgt voor gezondheidsrisico's.

De overheid hoort haar burgers te beschermen tegen stank en de uitstoot van ziekmakende fijnstof en ammoniak. Maar hoe serieus maken gemeenten, provincies en ministeries hier werk van? En wat kan of moet de boer er eigenlijk aan doen? In het Brabantse Deurne – waar de veedichtheid ongekend hoog is - strijdt een groep bewoners al 12 jaar voor een gezond leefklimaat. 'Zembla' onderzoekt de strijd tussen burgers, boeren en bestuurders.

'Zembla', donderdag 28 april om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.