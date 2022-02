'Zembla' onderzoekt hoe het gesteld is met ons koraal

Het beschermde koraal rondom het Nederlandse eiland Bonaire staat al tientallen jaren onder druk. Opwarming van de aarde, vervuiling en toerisme zorgen ervoor dat het koraal verdwijnt.

In 2020 beloofde Premier Rutte om te werken aan de bescherming van de koraalriffen. Maar onze gemeente Bonaire merkt daar vooralsnog weinig van. Het kabinet in Den Haag wil nieuwe havenpieren in de zee bouwen voor de invoer van stookolie, om de energievoorziening op het eiland te behouden. Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor het koraal rondom het Nederlandse eiland. 'Zembla' onderzoekt: Hoe ziet de toekomst van ons koraal eruit?

