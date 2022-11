'Zembla' onderzoekt de gebrekkige integratie van Oost-Europeanen in Nederland

In ons land wonen en werken naar schatting een half miljoen Oost-Europese arbeidsmigranten. Zonder hen zou het personeelstekort nog groter zijn en de economie grotendeels stil liggen.

Toch wonen ze vaak in erbarmelijke omstandigheden, maar pogingen om hun woonomstandigheden te verbeteren stuiten op verzet van omwonenden en onwil bij gemeentes. Iedereen geeft toe dat arbeidsmigranten hard nodig zijn en dat ze recht hebben op betere huisvesting, ‘maar niet bij ons in de buurt’. De uitbuiting van arbeidsmigranten wordt onderzocht. Waarom lukt het al meer dan twintig jaar niet om ze op een fatsoenlijke manier in Nederland te laten wonen?

