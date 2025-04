'Zembla' in het spoor van PFAS

Twee jaar geleden onthulde 'Zembla' hoe PFAS-producent Chemours (voorheen Dupont) al decennialang weet dat de PFAS die zij gebruiken gevaarlijk zijn voor mens en milieu.

De ophef is groot: er volgen hoorzittingen in zowel de Tweede Kamer als de Provinciale Staten, duizenden omwonenden doen een massa-aangifte en het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek. 'Zembla' volgt het PFAS-spoor en komt uit bij een fabriek in Helmond. 'Zembla' onderzoekt hoe de vervuiling in Helmond zo uit de hand heeft kunnen lopen en waarom toezichthouders niet ingrepen. Wanneer het spoor terugleidt naar Chemours volgen er opzienbarende ontdekkingen.

'Zembla', zondag 27 april om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.