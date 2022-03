'Zembla' haalt onopgehelderde moordzaak van onder het stof

Op 17 maart 1982 worden vier Nederlandse journalisten vermoord in El Salvador. Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag en Joop Willemsen lopen in een hinderlaag en worden door militairen van het Salvadoraanse leger doodgeschoten.

In de aflevering 'In Koele Bloede, 40 jaar straffeloosheid' ontdekt 'Zembla' dat de Salvadoraanse kolonel, die de opdracht tot de moord gaf, al tientallen jaren in de Verenigde Staten woont. Ze krijgen vertrouwelijke stukken in handen, waaruit blijkt dat een Amerikaanse militair vooraf op de hoogte was van de moordplannen. Waarom is er na 40 jaar nog steeds niemand vervolgd en veroordeeld voor de moord?

