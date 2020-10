'Zembla' donderdag over de klimaatontkenners

1988: De wereld is klaar om het gevecht aan te gaan met klimaatverandering. Amerika en Europa voorop in de strijd: 'Diegenen die denken dat we machteloos zijn tegen het broeikaseffect, vergeten een ding: het Witte Huis-effect!', zegt de Amerikaanse president George Bush Senior.

Drie decennia later domineren bosbranden, droogtes en warmterecords meer en meer het nieuws. Tegelijkertijd wordt wetenschap over opwarming van de aarde hevig bekritiseerd en zelfs in twijfel getrokken. In 2017 kondigt Amerika aan zich terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe is dit mogelijk? In 'Zembla' zoeken Deense onderzoeksjournalisten naar antwoorden op deze vraag. Ze onthullen de rol van de machtige olie-industrie en de geheimen van misschien wel de meest succesvolle lobbyisten van de laatste dertig jaar: de klimaatontkenners.

'Zembla', donderdag 15 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.