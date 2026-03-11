Na bijna 30 jaar is 'De Familie Backeljau' terug met een gloednieuw seizoen
Metejoor blikt terug op plusouderschap in 'Komen Eten': 'Ik was pluspapa van twee fantastische dochters'
Kijkcijfers: 6, 7 en 8 maart 2026

'Zembla' donderdag over agressie tegen zorgverleners

woensdag 11 maart 2026
Foto: © BNNVARA 2024

Scheldpartijen, bedreigingen en zelfs vechtpartijen met patiënten. Drie op de vier zorgverleners krijgt te maken met agressie op het werk. Wat gebeurt er als zij hierdoor fysiek of mentaal gewond raken?

Wie zorgt er voor hen als de angst blijft en de nachtmerries aanhouden Verpleegkundigen die gewurgd en gegijzeld werden door patiënten vertellen hun verhaal. Vastgelopen door deze agressie op de werkvloer voelen ze zich niet alleen onveilig, maar ook in de steek gelaten. Goede nazorg lijkt afhankelijk van de individuele leidinggevenden en financiële hulp blijft vaak uit. Dit gebrek aan steun zorgt voor een nieuw trauma.


'Zembla: Gegijzeld tijdens de nachtdienst', donderdag 12 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.



Game Of Thrones - Seizoen 1 - 8 (Blu-ray)
DVD
Superman (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (Blu-ray)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/zembla
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm3 logo

Wanneer reclameman Charles de knappe Lucinda ontmoet in het treinstation, beseft hij nog niet dat deze ontmoeting zijn hele leven zal veranderen. Ondanks het feit dat ze beiden getrouwd zijn en kinderen hebben, is de aantrekkingskracht langs beide kanten ontembaar groot. Hun zakenlunches veranderen al snel in dates, die op hun beurt al weer snel eindigen in de dichtstbijzijnde hotelkamer. Op een wilde nacht staat echter plots de onbekende crimineel LaRoche met een geweer in hun hotelkamer. De romantische bubbel waarin Charles en Lucinda leefden, verandert meteen in gevaarlijke en gewelddadige realiteit, erger dan hun ergste nachtmerrie.

'Derailed', film uit 2005 met oa. Jennifer Aniston, om 20.35 uur op VTM 3.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:35
    De Hoppers
    01:35
    Journaallus
  • 06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
    09:00
    Lentebeelden
  • 08:35
    Boomhutverhalen
    06:00
    Tik Tak
  • 08:20
    VLOGLAB Forever #Stories
    00:30
    Telefacts
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:15
    Achter gesloten deuren
  • 06:00
    Qmusic
    23:00
    Te bepalen
  • 07:00
    Willy
    00:50
    Fare Dodgers: At War With The Law
  • 00:40
    Geen uitzending
    15:30
    Baywatch
  • 06:00
    Joe
    00:35
    Are You Being Served?
  • 06:00
    Nostalgie: The Warming-up Show & Sta Op! met Véronique De Kock
    01:25
    De Tafel van de Week
  • 08:15
    Geen uitzending
    01:05
    Brilliant Minds
  • 08:20
    Seal Team
    02:45
    Geen uitzending
  • 08:35
    Toasted!
    01:20
    Bake Off Vlaanderen
  • 08:30
    Mark of a Serial Killer
    01:00
    C.S.I. New York
  • 02:35
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:34
    Hallo Roger
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Winterse Kost
    01:15
    A la carte
  • 08:30
    Midsomer Murders
    01:20
    DCI Banks
  • 07:55
    The Kardashians
    01:15
    NCIS
  • 08:30
    NOS Journaal
    01:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 08:00
    BinnensteBuiten
    01:25
    Nieuwsuur
  • 08:30
    Calimero
    01:10
    NOS Studio Sport