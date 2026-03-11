'Zembla' donderdag over agressie tegen zorgverleners
Scheldpartijen, bedreigingen en zelfs vechtpartijen met patiënten. Drie op de vier zorgverleners krijgt te maken met agressie op het werk. Wat gebeurt er als zij hierdoor fysiek of mentaal gewond raken?
Wie zorgt er voor hen als de angst blijft en de nachtmerries aanhouden Verpleegkundigen die gewurgd en gegijzeld werden door patiënten vertellen hun verhaal. Vastgelopen door deze agressie op de werkvloer voelen ze zich niet alleen onveilig, maar ook in de steek gelaten. Goede nazorg lijkt afhankelijk van de individuele leidinggevenden en financiële hulp blijft vaak uit. Dit gebrek aan steun zorgt voor een nieuw trauma.
'Zembla: Gegijzeld tijdens de nachtdienst', donderdag 12 maart om 21.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.
https://www.bnnvara.nl/zembla
Kijktip van de dag
Wanneer reclameman Charles de knappe Lucinda ontmoet in het treinstation, beseft hij nog niet dat deze ontmoeting zijn hele leven zal veranderen. Ondanks het feit dat ze beiden getrouwd zijn en kinderen hebben, is de aantrekkingskracht langs beide kanten ontembaar groot. Hun zakenlunches veranderen al snel in dates, die op hun beurt al weer snel eindigen in de dichtstbijzijnde hotelkamer. Op een wilde nacht staat echter plots de onbekende crimineel LaRoche met een geweer in hun hotelkamer. De romantische bubbel waarin Charles en Lucinda leefden, verandert meteen in gevaarlijke en gewelddadige realiteit, erger dan hun ergste nachtmerrie.
'Derailed', film uit 2005 met oa. Jennifer Aniston, om 20.35 uur op VTM 3.