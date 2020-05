'Zembla' donderdag in het hart van de coronacrisis

Overvolle IC's. Ambulances met doodzieke coronapatienten rijden af en aan. Artsen en verpleegkundigen maken overuren. Tekort aan beschermingsmiddelen. 'Het lijkt wel oorlog', verzuchten sommigen.

Iedereen heeft de schokkende beelden uit de ziekenhuizen nog op zijn netvlies. Maar wat we niet of nauwelijks zien, is de enorme impact die het levensbedreigende virus heeft op de ondersteunende diensten. De schoonmakers, de facilitaire en technische dienst. De geestelijke verzorgers, de catering, mensen van de infectiepreventie.

De schoonmakers hebben ineens te maken met 'corona-afval'. De afdeling infectiepreventie deelt met pijn in het hart mee dat die ene patient echt geen bezoek mag. De kok bakt snel een appeltaart voor een terminale coronapatient die nog graag iets zoets wil. Hoe houd je een ziekenhuis in crisistijd draaiend?

Ziekenhuisbestuurder Relinde Weil: 'Het lukt, maar wel met een bijna bovenmenselijke inspanning.' In ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk volgt 'Zembla' wekenlang de mensen van de ondersteunende diensten. En ziet hoe een ziekenhuis in crisistijd langzaam opkrabbelt en toewerkt naar het 'nieuwe normaal'.

'Zembla', donderdag 28 mei om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.