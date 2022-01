Zaterdag komt Eva Jinek naar 'Matthijs Gaat Door'

De opening is voor Michelle David samen met het PaRaDoX Jazz Orchestra en de Sven Hammond Big Band. Eva Jinek vertelt over haar boek 'Denk groot'.

Ook is er een nieuwe aflevering van de rubriek 'Jazz Blijft' en vertelt Ron Fresen over zijn liefde voor de klassieke Italiaanse films van beroemde regisseurs als Antonioni, Visconti en Bertolucci. Bovendien is Ivo de Wijs Forever Young. In de finale is er een bijzondere uitvoering van de wereldhit 'Blinding Lights', uitgevoerd door de Sven Hammond Big Band samen met Benny Sings en het ZO!Gospel Choir.

'Matthijs Gaat Door', zaterdag 15 januari om 21.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.