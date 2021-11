Zaterdag in 'MAX Maakt Mogelijk': hulpmiddelen voor ouderen in Moldavië

Jerry (79) uit Breda heeft de hulp van Jan Slagter ingeroepen om een bijzonder echtpaar te verrassen, dat hem al jaren helpt. Jeroen en Anita ontfermen zich al lange tijd over de alleenstaande Jerry, iets wat ze zijn moeder beloofden op haar sterfbed.

Om ze daarvoor te bedanken, krijgen ze een bijzondere verrassing. Jan Slagter neemt Jerry onverwachts mee naar kamp Westerbork, waar hij nooit meer terug is geweest. Als Molukse jongen woonde hij jarenlang met zijn familie in voormalig kamp Westerbork, dat toen Schattenberg heette. In het kamp liggen veel herinneringen. En één heel tastbare, namelijk het oude schoolrapport van Jerry.

In Moldavië zijn hulpmiddelen, zoals een rollator of rolstoel niet vanzelfsprekend. Daarom startte Mihail, zelf ook afhankelijk van een rolstoel, met de inzameling van deze spullen. Om ze uit te kunnen delen aan de armste mensen in het land. En MAX Maakt Mogelijk wil hem daarbij helpen.

