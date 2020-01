Zaterdag in 'Langs de Rijn': de getemde stroom

Zaterdag 11 januari om 20.40 uur bij MAX op NPO 2 gaan schrijver en Rijnkenner Martin Hendriksma en presentator Huub Stapel verder met hun reis langs de levensader van Europa, de rivier de Rijn.

Vanaf de bron in de Zwitserse Alpen tot aan de plek waar hij bij Hoek van Holland de Noordzee instroomt.

De Rijn is een rivier vol verhalen; van verdronken dorpen en verraderlijke rotsen, van schippers, schilders en soldaten. De Rijn is een muze en een 'femme fatale' tegelijkertijd. Eeuwenlang was de loop van de Rijn bepalend voor onze economie, onze cultuur en onze identiteit. Maar wat heeft 'vader Rijn' ons vandaag nog te vertellen?

Op hun reis nemen Martin en Huub de kijker mee langs de rivier en haar bewoners. Ze ontmoeten mensen die het Rijnwater door hun bloed hebben stromen.

Aflevering 2 – De getemde stroom – zaterdag 11 januari om 20.40 uur op NPO 2

Huub en Martin reizen via de indrukwekkende oerkracht van de watervallen bij Schaffhausen verder langs het, steeds meer door de mens in toom gebrachte, water van de Rijn. Bij de Isteiner Klotz verkennen ze een stuk oorlogsverleden. In de rotswand zit een eeuwenoud kerkje, dat later onderdeel werd van de Duitse Westwall, de verdedigingslinie van de Duitsers tegen de Fransen die aan de overkant van de Rijn zaten.

In het dorpje Alt-Dettenheim ontdekken Martin en Huub de verwoestende kracht van het Rijnwater. Ooit vluchtte hier het hele dorp voor de, uit zijn oevers tredende, rivier. Het enige huis dat destijds niet is verhuisd staat nu nog steeds: de oude herberg Zum Löwen. Martin en Huub ontmoeten een verre nazaat van de herbergier die destijds niet voor het water is gevlucht. Ook nemen Martin en Huub een kijkje aan de Franse kant: in hoeverre wordt de culturele identiteit hier bepaald door de natuurlijke grens van de rivier?

'Langs de Rijn' Interactive

Kijkers kunnen zelf een tocht langs de Rijn maken, met de interactive bij het programma. Op www.maxvandaag.nl/langsderijn staat een gedetailleerde kaart, met diverse punten. Bezoekers vinden er extra video's, foto's, achtergronden en verdieping. Hoe vind je bijvoorbeeld goud in de rivier?

'Langs de Rijn', zaterdag 11 januari om 20.40 uur op NPO 2.