Zaterdag in 'Ik Vertrek: Even Weg': Janine en Ronald & Rudolf en Rene

Ronald & Janine zijn nog maar 1,5 jaar bezig dus staan open voor gratis advies. Ze lieten Groningen achter zich om een Bed en Breakfast te beginnen in de Franse Vogezen.

Hun pand blijkt op de perfecte plek te liggen voor vakantiegangers die op weg zijn naar het zuiden en een nacht moeten overnachten. Ze willen graag dat hun gasten wat langer blijven. Ze zijn daarom op zoek gegaan naar leuke excursies in de buurt en deze worden uitgetest door hun speciale gasten; Rudolf & Rene! Rudolf & Rene ontvangen vervolgens Ronald & Janine in hun Chambre d’Hote. Ze vinden het heerlijk om te laten zien wat ze in de afgelopen vijftien jaar hebben opgebouwd.

'Ik Vertrek: Even Weg', zaterdag 2 juli om 22.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.