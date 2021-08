Zaterdag in 'Hollandse Zaken': verward en gevaarlijk

In aflevering 5 van 'Hollandse Zaken' een reportage over het stijgend aantal ernstige incidenten met verwarde mensen. De politie krijgt dagelijks 300 meldingen over mensen die in de war zijn en soms een gevaar voor zichzelf en hun omgeving vormen.