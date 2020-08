Zaterdag in 'Hollandse Zaken': de kunst van veerkracht

Foto: © Hans Vink/Omroep MAX 2018

De laatste 'Hollandse Zaken' van dit seizoen gaat over veerkracht. Hoe houd je jezelf staande als je leven van het ene op het andere moment totaal op z'n kop wordt gezet?

In 'Hollandse Zaken' de ervaringen van Patrick Nahafahik, die na acht weken intensive care ternauwernood corona overleefde. Ook de overlevingsstrijd van Marjan Gorissen, die ten onrechte maanden vastzat na de valse beschuldiging van moord op een peuter. En het verhaal van Geerteke van Lierop, wier vriend verdronk. Ondernemer Joost Rigter verloor zijn gezichtsvermogen. Ferry Zandvliet overleefde de Bataclan-terreuraanslag. En Carolyn Melief moest binnen enkele jaren afscheid nemen van haar meervoudig gehandicapte dochter Livia, haar man en ouders.

Deze gasten praten over het 'nieuwe bestaan' na de klap. Zijn er tips hoe daarna te overleven? En hoe verwerk je het trauma? Hoe blijft de een overeind, terwijl de ander het leed niet te boven komt? Deze en andere verhalen over veerkracht in het MAX-discussieprogramma.

'Hollandse Zaken', zaterdag 22 augustus rond 20.30 uur bij Omroep MAX op NPO 2.