Zaterdag het 'Verborgen Verleden' Douwe Bob

Singer-songwriter Douwe Bob Posthuma – beter bekend als Douwe Bob - is de hoofdpersoon in de derde aflevering. Douwe Bob is zich, nu er nieuw leven op komst is, nog meer gaan interesseren voor zijn familiegeschiedenis.

Zijn zoektocht vol verrassingen brengt hem op de motor naar het Friese IJsselmeer, naar een vondeling te Amsterdam en naar een muzikaal Frans verleden.

'Verborgen Verleden', zaterdag 5 maart om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.