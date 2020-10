Zaterdag grote finale van 'Holland's Got Talent' bij RTL 4

Foto: RTL 4 - © William Rutten/RTL 2020

In 'Holland's Got' Talent zagen we negen weken lang acts uit het hele land voorbijkomen van de meest uiteenlopende talenten.

Na zeven voorrondes en twee halve finales zijn we aangekomen bij de laatste aflevering van dit seizoen: de finale. Nog niet eerder in de geschiedenis van 'Holland's Got Talent' lag het niveau zó hoog. Acht finalisten gaan met elkaar de strijd aan om die hoofdprijs van maar liefst €50.000,- binnen te slepen. Wie weet de jury én het publiek te overtuigen?

Lieve, Amber, Romain, Baba Yega, Nigel, Poppetje van Papier, Bart & Daan en Tommy & Rowan trekken voor deze laatste aflevering alles uit de kast. Wie de meeste stemmen van de jury en het publiek weet te krijgen, mag zichzelf de winnaar van het elfde seizoen van 'Holland's Got Talent' noemen. Wie deze felbegeerde hoofdprijs én titel mee naar huis neemt, is aanstaande zaterdag 31 oktober om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Dit seizoen bestaat de jury van 'Holland's Got Talent' uit: Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw. Daarnaast is presentator Humberto Tan weer van de partij.

'Holland's Got Talent' wordt geproduceerd door Blue Circle.

'Holland's Got Talent' (finale), zaterdag 31 oktober om 20.00 uur bij RTM 4.