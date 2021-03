Zaterdag gaat 14-jarige 'Teenage Boss' Silver flink bezuinigen

De 14-jarige Teenage Boss Silver is niet bang om eens flink de baas te spelen en dat doet hij door streng te bezuinigen. Vader Arnaud is een stevige roker en kan fluiten naar zijn sigarettengeld.

Moeder Henriette zit haar eigen gesmeerde boterhammen te eten in de bedrijfskantine en kan deze maand geen dure douchegel kopen. In de tussentijd trakteert Silver zichzelf daarentegen dagelijks op vette snacks in de schoolkantine. De tikkies die zijn ouders hem sturen worden maar moeizaam betaald en zusje Valerie moet haar spaargeld inleveren in ruil voor een heerlijke zak schepsnoep, goede deal toch? Silver betaalt zichzelf eindelijk het kleedgeld waar hij al zo lang recht op heeft, maar zal hij ook genoeg besparen om een hond te kopen?

'Teenage Boss', zaterdag 6 maart om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.